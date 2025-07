Trovato morto escursionista disperso da 4 giorni era caduto in un canale

(Adnkronos) – È stato trovato morto l'escursionista tedesco di 52 anni, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di mercoledì scorso quando aveva lasciato il rifugio Mulaz dove aveva pernottato, per incamminarsi in direzione del Rifugio Rosetta. L'ultimo contatto con i familiari risaliva al giorno precedente, poco prima di mezzanotte. Sabato la denuncia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Escursionista disperso trovato morto in Val Pramper: tragica caduta sul Castello di Moschesin

Un escursionista olandese è stato trovato morto nell'area di Valprato Soana, in provincia di Torino. Dallo scorso 18 giugno non si avevano sue notizie, così ieri sera i familiari hanno lanciato l'allarme. Ad avviare la ricerca nella mattinata di oggi sono stati i tecn

