Prato il re dei narcos cinesi come Houdini | si libera delle manette e scappa dalla Polizia

Jang Bobo era stato finalmente catturato dopo essere stato fermato con mezzo chilo di droga tra shaboo e ketamina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prato, il re dei narcos cinesi come Houdini: si libera delle manette e scappa dalla Polizia

In questa notizia si parla di: prato - narcos - cinesi - houdini

Un trentottenne ha fatto una mossa alla Houdini ed è riuscito a scappare dopo essere stato arrestato Vai su X

Fuga da film in questura . Il narcos cinese arrestato si sfila le manette e scappa - Jang Bobo è evaso mentre era negli uffici della polizia per l’identificazione dopo essere stato catturato con mezzo chilo di droga tra shaboo e ketamina. Come scrive msn.com

Mafia cinese a Milano: così i banchieri dei clan riciclano milioni di euro - Negozi di abbigliamento trasformati in banche clandestine, un’economia sommersa e valigie cariche di contanti che fanno la spola tra l’Italia e Hong Kong. Si legge su milano.repubblica.it