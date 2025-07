Fiumicino città multiculturale | un residente su otto non è italiano

Fiumicino, 12 luglio 2025 – La crescita della popolazione straniera a Fiumicino non è un fenomeno episodico, ma un dato strutturale che racconta la profonda trasformazione di un territorio sempre più crocevia di mobilità e lavoro. Secondo i dati aggiornati di Tuttitalia.it, dal 2011 al 2023 i residenti stranieri sono passati da circa 5.900 a quasi 9.900, con un incremento del 68% che ha portato la loro incidenza sul totale dei residenti oltre il 12%. Una percentuale superiore sia alla media regionale (11,3%) sia a quella nazionale (8,9%), come rileva ISTAT nel “Censimento permanente popolazione 2023 – Lazio”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

