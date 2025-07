MotoGp Germania le pagelle di Riccardo Galli | Marc alieno Pecco e Marini determinati

Sachsering (Ger), 13 luglio 2025 – Marc Marquez 10. Ci sarebbe da aggiungere anche la lode, perché Marc fa tutto (e bene, benissimo) da solo. Senza quasi preoccuparsi di chi gli sta dietro o in qualche modo avrebbe potuto avere voglia di dargli un po’ fastidio. Scappa subito e tempo cinque, sei, giri aveva già messo un distacco micidiale sugli inseguitori. Guida, vince e si diverte. Eccezionale. Semplicemente eccezionale. MotoGP Germania 2025: Marquez domina una gara a eliminazione, il fratello Alex e Bagnaia sul podio. Le classifiche Alex Marquez 8. Di nuovo alle spalle del fratello. Di nuovo in piena corsa per il Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Germania, le pagelle di Riccardo Galli: Marc alieno, Pecco e Marini determinati

In questa notizia si parla di: motogp - germania - marc - pagelle

