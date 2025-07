Incendio a Tor Pignattara in fiamme una chiesa evangelica a Roma

Una chiesta evangelica ha preso fuoco tra via della Marranella, civico 68, e il civico 6 di via Gerardo Mercatore. Vigili del fuoco sul posto. Non risultano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: evangelica - incendio - pignattara - fiamme

Incendio a Tor Pignattara, in fiamme una chiesa evangelica a Roma.

Incendio a Torpignattara, in fiamme motorino e auto - RomaToday - Cronaca Tor Pignattara / Via Augusto Dulceri Incendio a Torpignattara, in fiamme motorino e auto. Da romatoday.it