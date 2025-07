La sagra della lumaca che in un paesino del Salento registra più presenze che in uno stadio

Oltre 100mila persone ogni anni partecipano alla festa di Cannole, un paese in provincia di Lecce, che per l'occasione serve circa 40 quintali di lumache. Ecco cos'è la Festa della Municeddha. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La sagra della lumaca che in un paesino del Salento registra più presenze che in uno stadio

In questa notizia si parla di: sagra - lumaca - paesino - salento

La tradizione culinaria con un tocco di originalità : torna la 'Sagra della lumaca' - Casumaro si prepara ad ospitare ancora una volta uno degli eventi gastronomici più attesi dell'estate: la Sagra della Lumaca, dal 25 luglio al 10 agosto.

Sagra della Lumaca e festa patronale di Sant'Alberto a Manesseno - Ritorna la consueta Sagra della Lumaca in occasione della Festa Patronale di Sant'Alberto. Appuntamento nell'entroterra ligure sabato 12 e domenica 13 luglio, in via Meirana 1 a Manasseno (Sant'Olcese).

Cosa fare in agosto in Salento; A Campagnatico il paese è in festa; Sagre nel Lazio dal 21 al 23 giugno: a caccia di sapori tra frittelle, gnocchi, arrosticini e mortadelle.

Sagre del Salento: un viaggio tra gusto e identità - Se c’è una cosa che nel Salento non manca, è la voglia di stare insieme e festeggiare, una proiezione di uno stile di vita che fa amare questa terra in Italia ... Secondo corrieresalentino.it

Sagra della lumaca, ricetta segreta - Il Secolo XIX - Villa Viani – Quando si pensa alla sagra della lumaca, di solito, viene in mente un paesino specifico della Valle Argentina che è Molini di Triora. Da ilsecoloxix.it