Volterra, 13 luglio 2025 – Per la prima volta la Pisa-Volterra per allievi, si è conclusa nel centro storico e nella magnifica Piazza dei Priori meta di tsnti turisti. Peccato per la pioggia battente e il vento a rendere difficile l’ultimo tratto in pietra da Porta San Francesco al traguardo. Su tutti a dettare legge il sedicenne australiano Monty Manion della Asd Coratti, società laziale, fratello minore di Nicholas Vinnie recente trionfatore del Giro della Valdera as tappe juniores. Amante del mountain bike come il fratello maggiore, Manion è stata vivacissimo e brillante da metà gara in poi e nel finale tutto in salita da Saline a Volterra (circa 10 km) si è portato al comando in compagnia del campione toscano Favilli, del fiorentino Pavi Degl’Innocenti (che hanno mollato lungo l’ascesa) mentre con Manion è rimasto il solo pratese Spanio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, sotto la pioggia l'australiano Manion vince la Pisa-Volterra