MotoGP Francesco Bagnaia | Non mi piace arrivare sempre terzo troppa fatica sul bagnato

Dopo un alcune variazioni sul tema, ritorna il tradizionale spartito nella MotoGP. Francesco Bagnaia ha infatti staccato la terza posizione in occasione della gara lunga valida per il GP della Germania, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Un podio che potrebbe dare morale a "Pecco" che, come al solito, ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Marc Marquez ed alla Gresini del fratello Alex. Nella fattispecie il pilota piemontese, partito dalle retrovie, si è rivelato piĂą solido rispetto a tanti altri contendenti, molti dei quali caduti strada facendo, tra cui anche Fabio Di Giannantonio e soprattutto Marco Bezzecchi.

