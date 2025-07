Brunello Cucinelli protagonista a Wimbledon

. In occasione della finale del torneo di tennis tra Sinner e Alcaraz molte celebritĂ hanno scelto la casa di moda di Solomeo per l'evento. Come spiegano dalla Brunello Cucinelli spa Patrick Dempsey, Jillian Fink e la figlia Talula  hanno indossato tre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: brunello - cucinelli - protagonista - wimbledon

Angelina Jolie sul red carpet di Cannes con un abito Brunello Cucinelli - Brunello Cucinelli protagonista al Festival di Cannes con la splendica attrice e registra Angelina Jolie.

Brunello Cucinelli ai giovani: Studiate il giusto ma coltivate l’intelligenza dell’anima. Intanto in Italia non si trova lavoroLeggete la storia di Kamalei von Meister e Caio Castellini che sono scappati in Messico e hanno fondato Materra. - Ad esserceni di imprenditori illuminati come Brunello Cucinelli, imprenditore sempre “avanti”, anche ai suoi pensieri, ma sopratutto a quelli degli altri.

David di Donatello, l'attrice Martina Scrinzi veste Brunello Cucinelli - Martina Scrinzi sul red carpet della 70esima edizione dei David di Donatello a Roma si è presentata con un abito custom made di Brunello Cucinelli con drappeggio in cady di seta e organza.

Luisa Ranieri ieri sera, 27 giugno 2025, alla Presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, tenutasi a Napoli. Per l’occasione Luisa Ranieri ha indossato un gilet in organza e una gonna della collezione primavera-estate 2025 di Brunello Cucinelli. @brunellocu Vai su Facebook

Brunello Cucinelli è protagonista della Milano Fashion Week con la sua sartorialità dinamica; Jannik Sinner e Gucci, il tennis incontra il lusso: svelata la nuova collezione Tennis; Brunello Cucinelli veste Angelina Jolie.

Brunello Cucinelli racconta la sua sartorialità dinamica - Esquire - A rispondere è Brunello Cucinelli, che con la sua sartorialità dinamica propone un’eleganza ispirata ai primi anni ’90. Riporta esquire.com

Brunello Cucinelli, Dottore di ricerca honoris causa in Architettura ... - Brunello Cucinelli ha incantato studenti e ospiti a Caserta con una lectio doctoralis su anima, amore, architettura e futuro: è successo al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca honoris ... Secondo vogue.it