MotoGp Marc Marquez vince in Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia

Marc Marquez (Ducati) domina e vince il Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo conduce dall’inizio alla fine i 30 giri di gara e rifila oltre sette secondi al fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), 2° nonostante l’infortunio alla mano sinistra rimediato ad Assen. Completa il podio Pecco Bagnaia (Ducati), risalito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGp, Marc Marquez vince in Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia

In questa notizia si parla di: marquez - motogp - marc - vince

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riuscirà Bagnaia a giocarsela con Marquez? Si parte alle 10.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP.

MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti - Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP.

Marc #Marquez vince l’ennesima #TissotSprint della stagione #GermanGP #MotoGP Vai su X

(Adnkronos) - Marc Marquez vince il Gran Premio d'Olanda e aumenta il suo vantaggio nella classifica piloti della MotoGp. Ad Assen, oggi domenica 29 giugno il fuoriclasse spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e il compagno di squadra Pecco Vai su Facebook

MotoGP, GP Germania 2025: diretta live gara; MotoGp: Marc Marquez vince in Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia; MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, terzo posto per Bagnaia.

Moto Gp: Marc Marquez vince in Germania - Marc Marquez (Ducati) domina e vince il Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Da msn.com

Marc Marquez vince anche al Sachsenring: Bagnaia è terzo - Secondo il fratello Alex con la Ducati del team Gresini; terzo Pecco Bagnaia autore di una rimonta dal ... Scrive msn.com