LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | de Wolf vince il Gran Premio Adamo terzo in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 15.50 Niente da fare, de Wolf vince il GP con una prestazione maestosa che parte dalla giornata di ieri, Adamo chiude il GP secondo dopo il terzo posto in gara-2. Male Laengenfelder con due gare anonime. Classifica generale che recita: Langenfelder 613 punti, Adamo 570, de Wolf 565 e Coenen 482. 15.49 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 1 de Wolf, Kay NED HUS 34:45.532 19 1:41.422 3 1:53.921 1:47.841 1:46.818 0:26.393 0:34.271 0:28.003 0:25.254 Finish 2 19 Coenen, Sacha BEL KTM 34:54.272 19 0:08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf vince il Gran Premio, Adamo terzo in gara-2

In questa notizia si parla di: wolf - adamo - diretta - vince

LIVE Motocross, GP Spagna MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf in testa, Adamo prova la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Caduta per Laengenfelder. -4 De Wolf non ci pensa due volte, superato Benistant per il primo posto.

MX2: Andrea Adamo vuole il sorpasso al GP di Spagna. L’Italiano sfida de Wolf - Adesso non fermarti, Andrea. Scalda i motori il nostro Andrea Adamo, pronto a disputare un altro weekend da protagonista a Lugo, città che ospita questa domenica il GP della Spagna, ottavo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross, classe MX2.

LIVE Motocross, GP Spagna MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf vince gara-1, Zanchi e Adamo chiudono quarto e quinto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16 per gara-2! 13.

MX2, Andrea Adamo ottimo secondo in gara-1 al KymiRing! Vince De Wolf, fuori dalla top5 il leader del campionato Laengenfelder Vai su Facebook

LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf in testa, Adamo prova la rimonta; MX2, De Wolf vince la Qualifying Race in Finlandia. Adamo perde altri due punti da Laengenfelder; LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: sbaglia all’ultimo giro Langenfelder, ringrazia De Wolf e vince gara-2. Adamo limita i danni.