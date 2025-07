Il calcio totale del Psg è pronto a scatenarsi sul Chelsea sotto gli occhi di Donald Trump El Paìs

Questa sera il Psg affronterĂ il Chelsea nella finale del Mondiale per club. Allo stadio sarĂ presente anche Donald Trump, elogiato a piĂą riprese da Gianni Infantino. Una disamina su ciò che ci attende stasera secondo quanto scritto da El Paìs. Il calcio totale del Psg sotto gli occhi di Donald Trump. “Nell’angolo dell’atrio in marmo della Trump Tower, il trofeo della Coppa del Mondo per Club brillava. Questa sera (ore 21:00, Dazn) si disputerĂ la finale tra il Psg, campione in carica della Champions League, e il Chelsea, vincitore dell’ultima Conference League. Il trofeo, un globo placcato in oro circondato da due anelli intersecati, si adattava perfettamente all’opulenza del torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio totale del Psg è pronto a scatenarsi sul Chelsea sotto gli occhi di Donald Trump (El Paìs)

