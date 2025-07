Ventimiglia il papà di Allen il bimbo scomparso e poi ritrovato | Giorni tremendi abbiamo avuto paura

Buone notizie da Ventimiglia dove Allen, il bimbo di 5 anni che era scomparso, √® stato ritrovato sano e salvo: le parole del padre dopo ore tremende. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Ventimiglia, il pap√† di Allen, il bimbo scomparso e poi ritrovato: ‚ÄúGiorni tremendi, abbiamo avuto paura"

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma e auto sequestrata, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen scomparso Ventimiglia, cosa non torna: il padre che monta la tenda, le difficoltà a parlare e il giallo dell'uomo che lo ha aiutato. Ricerche con sub e droni - Il padre che monta la tenda, l'allontanamento, la ripresa delle telecamere e l'ultimo avvistamento. Sono questi i momenti chiave per ricostruire quanto accaduto al bambino di 5 anni.

È stato ritrovato vivo e sta bene il piccolo #Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera dal campeggio di #Ventimiglia, dove era in vacanza coi genitori. I soccorritori lo hanno individuato nei pressi di un casolare, a tre chilometri [‚Ķ]

Ventimiglia, ritrovato Allen: la diretta video della conferenza in Prefettura; Il messaggio dei genitori del bambino scomparso, le ricerche e il testimone. Continuava a ripetere ¬ępap√†, pap√†¬Ľ; Ventimiglia, Allen portato in braccio da un soccorritore: gli applausi e la gioia della folla.

Ritrovato il piccolo Allen scomparso da Ventimiglia. Le lacrime del papà e l'abbraccio col sindaco - Le parole del sindaco e del capo dei Vigili del Fuoco, la storia che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per 24 ore si è risolta con un lieto fine ...

Come è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia: la paura dei rumori e le ricerche nei cunicoli - Come è stato ritrovato Allen, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping a Ventimiglia: verificati tutti i cunicoli della zona fino all'autostrada, determinante ...