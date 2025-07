Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, gioca la finale di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz con un vistoso manicotto bianco sul braccio destro. A che cosa serve? Perché l’altoatesino ha deciso di continuare a utilizzarlo dopo l’infortunio al gomito nel match contro Dimitrov valido per gli ottavi di finale? Dopo quel match, vinto grazie al ritiro del bulgaro, si temeva perfino che Sinner potesse non scendere in campo contro l’americano Ben Shelton viste le condizioni del gomito. Dopo gli esami, ha invece deciso di continuare a giocare con un tape protetto appunto da un manicotto. I movimenti del suo braccio sono tornati ad essere fluidi già contro Shelton, quando comunque si è vista qualche smorfia, e soprattutto nella semifinale dominata contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Finale Wimbledon, cosa indossa Sinner al braccio e a cosa serve: la spiegazione del medico