Toprak Razgatlioglu ha completato in maniera trionfale l’appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike a Donington (Gran Bretagna). Sul celebre tracciato del Regno Unito, il pilota turco della BMW ha realizzato l’en-plein. Dopo aver conquistato la Superpole e vinto gara-1 e la Superpole Race, anche gara-2 è stata di sua proprietà e senza alcuna discussione. Un ritmo inavvicinabile per tutti, anche per Nicolò Bulega in sella alla Ducati. L’emiliano ha provato a tenere il ritmo, realizzando il giro più veloce della gara quest’oggi (1:25.961), ma non è stato sufficiente per precedere un Toprak scatenato e di una costanza di rendimento disarmante, dovendosi accontentare della piazza d’onore a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Toprak Razgatlioglu domina gara-2 a Donington e va in testa al Mondiale. Bulega in piazza d’onore