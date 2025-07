Belluno escursionista disperso trovato morto dal soccorso alpino

L'uomo di 52 anni, di origine tedesca, risultava irraggiungibile da mercoledì: è precipiato in un canale finendo tra due massi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Belluno, escursionista disperso trovato morto dal soccorso alpino

In questa notizia si parla di: belluno - escursionista - disperso - trovato

Belluno, morto escursionista precipitato in un canale - Incidente in montagna nel Bellunese. Un escursionista è morto dopo essere precipitato in un canale intorno a mezzogiorno.

Escursionista precipita sotto Cima di Porta Bassa a Belluno, aveva 63 anni: gli amici hanno avvisato soccorsi - Un uomo di 63 anni è deceduto dopo essere precipitato per 60metri durante un'escursione sotto la Cima di Porta Bassa nel Bellunese

Belluno, escursionista 63enne morto dopo caduta in un canale roccioso - L'uomo sarebbe caduto nel vuoto dopo il distaccamento di un masso. Immediato l'allarme di due amici che si trovavano con lui.

VAL DI ZOLDO | ESCURSIONISTA DISPERSO, TROVATO IL CORPO DELL’ARCHITETTO UGO FATTORI Escursionista disperso in val Prampèr, a Val di Zoldo. Ritrovato in mattinata il corpo di Ugo Fattori, noto architetto veneziano. Non si avevano più sue not Vai su Facebook

Belluno, escursionista disperso trovato morto dal soccorso alpino; Val di Zoldo, trovato morto l'escursionista disperso da due giorni; Belluno, trovato morto escursionista disperso nella Val Pramper.

Belluno, escursionista disperso trovato morto dal soccorso alpino - Un escursionista, disperso da mercoledì, è stato trovato morto dal soccorso alpino in provincia di Belluno. msn.com scrive

Escursionista 52enne disperso da quattro giorni: ritrovato morto in un canalone dopo un volo di cento metri - Si sono concluse con esito tragico le ricerche dell'escursionista tedesco di 52 anni disperso da mercoledì 9 luglio sul massiccio delle Pale di San Martino al confine ... Secondo msn.com