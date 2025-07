Un ragazzo è stato pestato in strada e derubato del cellulare

Un ragazzo è stato picchiato in strada e derubato del cellulare in piazza delle Cinque Scòle. I carabinieri hanno arrestato un 20enne e un 22enne, entrambi egiziani. Secondo quanto appreso, nella notte i militari sono intervenuti perchĂ© era stata segnalata una rissa tra giovani. Al loro arrivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Strangolata una 82enne: è stato un ragazzo di 15 anni - A Milano una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata ritrovata morta nel suo appartamento di via Bernardino Verro, nella zona sud della città , la donna è stata strangolata e colpita alla testa con una lampada: l’autore dell’omicidio è un ragazzo di 15 anni, figlio di una donna sudamericana che era amica e, […] The post Strangolata una 82enne: è stato un ragazzo di 15 anni appeared first on L'Identità .

Ragazzo in fin di vita dopo essere stato accoltellato insieme al suo cane: portato in ospedale da un passante - Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto sia accaduto nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, a Milano, dove un giovane è stato accoltellato e lotta ora tra la vita e la morte.

Lite in viale Europa, ragazzo in ospedale dopo essere stato aggredito - Episodio di violenza in viale Europa. Un ragazzo di 34 anni, intorno alle 14.30, è stato soccorso davanti a un panificio, secondo quanto accertato finora sarebbe stato picchiato da alcuni individui fuggiti subito dopo.

Il corpo di Antonio Esposito, 29enne di #Mugnano, è stato ritrovato in un canale tra Varcaturo e Lago Patria, quattro giorni dopo una rapina al distributore “Ital Mare”. Il cadavere era nascosto tra le sterpaglie, reso irriconoscibile dall’acqua stagnante. Esposito e Vai su Facebook

