Ricostruite sullo schermo di uno smartphone le strade di Amsterdam del 1941 quando Anna Frank subì le leggi antisemite grazie all' IA

A msterdam, 10 lug. (askanews) – Ricostruire sullo schermo di uno smartphone le strade di Amsterdam del 1941, quando Anna Frank subì le leggi antisemite: è questa la sfida di un tour immersivo che unisce tecnologia e intelligenza artificiale per guidare i turisti in una ricostruzione interattiva che restituisce l’esperienza degli ebrei olandesi durante l’occupazione nazista. Leggi anche › L’intelligenza artificiale e l’ecologia della mente “Quando iniziamo il tour, partiamo da qui, davanti alla casa di Anna, la casa della famiglia Frank – spiega Moti Erdeapel, direttore di CityFans, l’azienda di tecnologia turistica che ha ideato il progetto – veniamo a contatto con la storia attraverso l’animazione, l’intelligenza artificiale, la narrazione e passiamo da un luogo all’altro, muovendoci per la cittĂ e ascoltando diversi avvenimenti e personaggi che hanno vissuto e che sono stati cruciali per la storia di Anna”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

