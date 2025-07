Vlahovic Juve secche smentite sulla pista araba! Non ci sono stati contatti con l’Al Hilal ma… Il punto sul futuro del serbo

Vlahovic Juve, secche smentite sulla pista araba: gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante bianconero. Il calciomercato Juve è al centro di un intricato scenario di mercato riguardante il futuro di DuÅ¡an Vlahovic, il bomber serbo che ha attirato l’interesse di vari club, tra cui Al Hilal, che sta programmando un importante mercato estivo. Come riportato da Fabrizio Romano su X, Al Hilal ha in mente l’acquisto di un nuovo attaccante e, sebbene non ci siano stati contatti formali con la Juve per Vlahovi?, il club saudita è attivamente alla ricerca di rinforzi in attacco. In ogni caso, la Juventus non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il suo centravanti, ma l’incertezza attorno al suo futuro continua a crescere, mentre l’attenzione di Al Hilal si sposta anche su altri obiettivi come Ollie Watkins. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

