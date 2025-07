L’uomo che ha visto Allen prima della scomparsa Pierluigi Dellano | ‘L’ho portato in villa poi per strada’

Allen Bernard Ganao ritrovato a Ventimiglia: 'Diceva papà e mi tirava per mano'. Una frase semplice, quasi sussurrata, che ha aperto uno squarcio nel mistero: "Diceva papà e mi tirava per mano". Pierluigi Dellano, l'uomo che ha dichiarato di aver incontrato Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso per 36 ore dal campeggio "Por la Mar", ha raccontato alla stampa la sua versione dei fatti. Un racconto che getta nuova luce su uno dei casi più delicati degli ultimi mesi e che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero Paese. 'L'ho portato in strada ed è scappato'. "Ho accompagnato il ragazzo che è venuto nella mia villa, poi l'ho portato giù per strada pensando di fare una cosa positiva", ha detto Dellano a La Stampa.

Pierluigi dellano racconta l'incontro con allen durante la scomparsa nei boschi - Il tentativo di aiutare allen e la reazione alle accuse Pierluigi Dellano ha sempre sostenuto di aver agito esclusivamente per aiutare Allen.

Bimbo ritrovato, parla il testimone finito tra i "sospetti": "Mi hanno torchiato bene" - "Mi hanno torchiato bene": Pierluigi Dellano lo ripete più volte, con tono stanco ma deciso.