Grande festa in Autodromo a Imola | Longo Borghini vince il Giro d’Italia Donne

Imola, 13 luglio 2025 – Dai concerti al ciclismo in rosa. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro ieri sera del mega-show di Max Pezzali con 85mila spettatori, ha ospitato oggi l’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia donne. La manifestazione è stata vinta, per il secondo anno di fila, da Elisa Longo Borghini. La 33enne piemontese dell'Uae Team, in maglia rosa alla partenza di questa giornata conclusiva, ha chiuso al quarto posto l'ottava e ultima tappa, partita da Forlì e lunga 134 chilometri, andata in volata alla tedesca Liane Lippert (Movistar) sulla olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx-Protime); terza la svizzera Marlen Reusser (Movistar). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grande festa in Autodromo a Imola: Longo Borghini vince il Giro d’Italia Donne

Tappa 8 | Stage 8 Forlì Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) 134 KM ? 10:40 #GirodItaliaWomen

Il Giro d'Italia Women arriva in autodromo, il percorso Domenica 13 luglio Imola ospita l'arrivo dell'ultima tappa della corsa femminile, con partenza da Forlì, passaggio per Faenza e Brisighella e un circuito tra Riolo Terme e l'autodromo che ricalca il perc

