Il debutto a mano del Liverpool alla nuova firma mentre Florian Wirtz è uscito da Preston Friendly

2025-07-13 15:45:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Il portiere del Liverpool Giorgi Mamardashvili farà il suo debutto non ufficiale per il club nella loro amichevole con Preston North End. Il portiere della Georgia, il cui trasferimento da Valencia è stato reso ufficiale questa settimana, è stato nominato nella XI iniziale per la partita a Deepdale. Tuttavia, non c'è posto nella squadra per la tedesca International Florian Wirtz, la firma del record del club di Liverpool, che si è unita a Bayer Leverkusen in una mossa di £ 116 milioni del mese scorso.