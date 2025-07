Ritrovato Allen le parole del testimone | Mi hanno torchiato bene

(Adnkronos) – Io ho cercato di aiutare, ''però mi hanno torchiato bene, non sono stati momenti facili e capisco altre situazioni tipo questa''. Lo dice il testimone che aveva detto di aver incontrato il piccolo Allen in un video pubblicato da 'La Stampa'. Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: auto sequestrata al testimone, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il bambino di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, sequestrata l’auto del testimone: “L’ho accompagnato in macchina” - È stata sequestrata l'auto del testimone che ha detto di aver aiutato il piccolo Allen Bernard Ganao (e non Alain come precedentemente detto) ad attraversare la strada a piedi.

Bimbo scomparso a Ventimiglia, i Carabinieri torchiano il «testimone»: perquisita la casa, sequestrata l’auto. Allen ancora non si trova - Si cercano nell’auto dell’ultima persona che lo avrebbe visto vivo le tracce di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni residente a Torino che è scomparso dal camping Por La Mar nella zona di Latte, a Ventimiglia, la sera di venerdì (una precedente versione indicata dagli investigatori lo identificava con il primo nome, rivelatosi poi inesatto, di “Alain”).

