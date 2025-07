Juanlu Sanchez accordo più vicino | ballano solo 3 milioni di distanza tra Napoli e Siviglia

Arrivano le ultime su Juanlu Sanchez al Napoli. Dopo aver sbloccato definitivamente (almeno così sembra) l’affare per Sam Beukema, ora si cerca di accelerare anche per gli altri obiettivi. Uno di questi, almeno per quanto riguarda le fasce, è il terzino del Siviglia. A seguire quanto riportato dal Corriere dello Sport. Juanlu Sanchez, si può chiudere in settimana: i dettagli. “Sono ore di attese anche per il trasferimento di Juanlu Sanchez al Napoli. Il potenziale quinto colpo da regalare a Conte per Dimaro. L’accordo tra le due società è vicino. La distanza di qualche giorno fa è stata ridotta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

