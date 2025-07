Blitz anti-spaccio in Bolognina | 700 identificati chiuso un bar

Sette arresti, centinaia di persone controllate, droga sequestrata e un bar chiuso. È questo il bilancio di due settimane di intensi controlli interforze portati avanti dalla Questura di Bologna nella zona della Bolognina. Il quartiere è al centro di un nuovo piano di controlli straordinario. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

