Wanda Nara ha un nuovo fidanzato si tratta di un altro calciatore | ecco chi è

Wanda Nara continua a far parlare di sè! L’ultima news che la riguarda il suo nuovo fidanzato, un calciatore famoso. Scopriamo di seguito con chi si sta frequentando la show girl! Leggi anche: Gli ex mariti di Wanda Nara si schierano contro di lei: López difende Icardi, ecco cosa ha detto Secondo la notizia riportata dalla televisione argentina, pare che Wanda Nara abbia iniziato una nuova frequentazione con un calciatore suo connazionale. Addirittura sembrerebbe che la show girl abbia confermato che la conoscenza tra i due sia partita con uno scambio di messaggi sui social media. Ecco tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by Wanda Nara (@wandanara) Wanda Nara: tutto sulla sua frequentazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Wanda Nara ha un nuovo fidanzato, si tratta di un altro calciatore: ecco chi è

