Piazza Giulio Cesare | ma non era meglio quando c' erano le bancarelle? Adesso è un dormitorio e si spaccia

Se per il sindaco Lagalla tutto questo dovrebbe essere l’inizio di una riqualificazione forse era meglio lasciare le bancarelle o baracche: quantomeno quest’angolo di piazza Giulio Cesare era vivibile, invece oggi è diventato un dormitorio e posto di spaccio. all’interno di queste baracche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - giulio - cesare - meglio

Piazza Giulio Cesare, grosso albero si spezza e cade nell'area parcheggio del Comune - Se fosse successo nel mezzo della settimana, proprio davanti alla sede dello Stato civile, le conseguenze sarebbero state senza dubbio peggiori.

Piazza Giulio Cesare, grosso albero si spezza e cade nell'area parcheggio del Comune - Se fosse successo nel mezzo della settimana, proprio davanti alla sede dello Stato civile, le conseguenze sarebbero state senza dubbio peggiori.

TORNA IL BEACH IN SQUARE 5.0, DAL 20 AL 26 LUGLIO. SPORT MA ANCHE DJ SET, FOOD E TANTO DIVERTIMENTO Con la quinta Edizione, torna il torneo piĂą atteso dell'anno, il Beach in Square - torneo di beach volley - in Piazza Giulio Cesare, dal 2 Vai su Facebook

Piazza Giulio Cesare: ma non era meglio quando c'erano le bancarelle? Adesso è un dormitorio e si spaccia; Ecco il nuovo piano di Areti per illuminare meglio Roma. Costerà dieci milioni di euro; I migliori licei di Roma secondo la classifica Eduscopio 2024: Visconti e Mamiani, poi Righi, Cavour, Amaldi e Sant'Orsola.

Giulio Cesare, polemica sulla statua. Renzi: "Torni in piazza Tre ... - MSN - Renzi, l’altra sera in consiglio, ne ha chiesto la ricollocazione nell’attuale piazza intitolata ai Tre Martiri di Rimini, ex piazza Giulio Cesare. Riporta msn.com

"Giulio Cesare in piazza? Un’offesa ai Tre Martiri" - La piazza, indicata come il luogo dove Giulio Cesare tenne il famoso discorso alle truppe prima di varcare il Rubicone, dal 1944 è intitolata ai giovani partigiani Luigi Nicolò, Adelio ... Secondo ilrestodelcarlino.it