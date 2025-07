Michael C Hall su Dexter | Forse mi ha cambiato ma so che non sono come lui

Michael C. Hall torna nei panni di Dexter Morgan in Dexter: Resurrection e racconta il legame profondo - e a tratti inquietante - con il personaggio che interpreta dal 2006. Con il debutto dell'atteso Dexter: Resurrection lo scorso 11 luglio, Michael C. Hall è tornato ufficialmente nei panni del celebre serial killer dai codici morali. Il primo episodio ha raccolto i primi giudizi positivi: secondo IndieWire, Ben Travers ha commentato che "la nuova vita di Dexter potrebbe davvero valere il risveglio dei morti". La serie proseguirĂ con un episodio a settimana fino al 5 settembre. Hall, che ha dato vita a Dexter Morgan per la prima volta nel 2006, ha interpretato il personaggio per quasi due decenni, anche se in modo discontinuo.

