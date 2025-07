L’Ue risponde ai dazi di Trump con una strategia a doppio binario L’annuncio di von der Leyen | Vogliamo negoziare ma siamo pronti a colpire

Di fronte al «bullismo economico» di Donald Trump per i dazi al 30% sulle importazioni europee, quest’ultima corre ai ripari ma senza chiudere le porte al dialogo. All’indomani dell’amara sorpresa, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha chiarito la posizione di Bruxelles: niente reazioni immediate, ma una strategia di doppio binario. «Abbiamo elaborato un secondo elenco di possibili contromisure », ha detto von der Leyen in un punto stampa oggi 13 luglio. «Ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Questo è molto importante». L’intenzione, ha precisato, è proseguire sulla via del negoziato, pur «essendo pienamente preparati per tutti gli scenari». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - risponde - dazi - strategia

Springsteen attacca, Trump risponde: volano insulti, Boss travolto - Non ha preso bene gli insulti lanciati da Bruce Springsteen dal palco contro di lui e la sua amministrazione e così Donald Trump ha deciso di "cantarle" a modo suo al Boss, con una raffica di parole durissime.

Springsteen attacca il governo Trump e The Donald risponde: “Stia zitto, è una prugna secca” - Lo sfogo di Donald Trump è arrivato a due giorni di distanza dalle parole di Bruce Springsteen che, nel corso del suo primo concerto del tour europeo "Land of Hope and Dreams", ha deciso di lanciarsi in un monologo di critica nei confronti dell'attuale amministrazione americana L'articolo Springsteen attacca il governo Trump e The Donald risponde: “Stia zitto, è una prugna secca” proviene da Il Difforme.

Napoli risponde ai dazi di Trump: filiera corta e antichi mestieri - Tempo di lettura: 2 minuti “Da Napoli parte una nuova sfida che nasce dalla necessità di dare una risposta alla guerra dei dazi che è il tema dei temi di questo periodo.

Doni su doni, concessioni su concessioni, rinvii su rinvii, regalati dall'#Ue a #Trump. Il quale risponde battendo i pugni sul tavolo negoziale: la lettera di oggi sui #dazi mostra il fallimento della strategia remissiva europea (e di #Meloni). Domani su? Vai su X

La lettera con cui Donald Trump stabilirà i nuovi dazi imposti all’Unione europea dal 1° agosto dovrebbe arrivare nei prossimi “due giorni”. Lo ha detto lo stesso Trump. Oggi, intanto, in Italia la Camera ha discusso le mozioni su come rispondere alle tariffe stat Vai su Facebook

L'Ue risponde ai dazi di Trump con una strategia a doppio binario. L'annuncio di von der Leyen: «Vogliamo negoziare, ma siamo pronti a colpire; Il ponte di Meloni | I dazi di Trump, e la corresponsabilità pericolosa del governo italiano; Trump e dazi, Botteri: “Stupisce il 25% a Giappone e Corea del Sud che sono suoi alleati in Asia. Wall Street trema”.

Tariffe Trump: Ursula von der Leyen pronta à risponde cù contromisure - Non crederai mai a cosa ha in serbo l'Europa dopo l'annuncio di Trump sui dazi! Segnala notizie.it

Doppio Trump. I dazi: il trucco per riscrivere le regole europee - Il presidente americano non conta soltanto in un vantaggio economico per gli Usa, ma anche sulla debolezza di Ue e von der Leyen per affondare il green deal e ... Riporta huffingtonpost.it