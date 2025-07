Nico Paz Inter confermata la non recompra del Real Madrid | comunicazione arrivata al Como! E i nerazzurri?

La situazione per l’argentino. Nico Paz, talento argentino classe 2004, sembra destinato a restare in Serie A almeno per un’altra stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Real Madrid ha ufficialmente confermato che non eserciterĂ la clausola di riacquisto da 8 milioni di euro per il fantasista, come indicato al Como. Il club madrileno aveva tempo fino al 15 luglio per riacquistare il giocatore, ma ha scelto di non attivarla. In una comunicazione ufficiale, il Real ha dichiarato che il Como avrĂ la possibilitĂ di mantenere Paz per questa stagione, con la clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di dollari per la prossima estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, confermata la non recompra del Real Madrid: comunicazione arrivata al Como! E i nerazzurri?

In questa notizia si parla di: nico - inter - confermata - recompra

Inter, altro che Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo - I nerazzurri sono concentrati sul finale di stagione ma già lavorano al mercato estivo: Jonathan David non è un’opzione per l’attacco, spunta un nuovo obiettivo Inter, altro che David e Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo (Ansa Foto) – SerieAnews Un campionato che all’improvviso si è riaperto.

Calciomercato Inter LIVE: novitĂ dal Torino per Ricci, si allontana Nico Paz? - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Nico Paz Juventus, spunta l’incontro a cena con l’Inter! Gli aggiornamenti sul gioiello argentino.

Sky - Aleksandar Stankovic al Bruges, si tratta ancora. In caso di cessione a 10 mln, la recompra sarebbe intorno ai 24-25 mln secondo. Vai su Facebook

FcIN - Nico Paz-Como, il Real Madrid ha ancora tempo fino al 15 luglio per esercitare la recompra. E l'Inter...; Recompra Real per Nico Paz? Cosa pensa l’Inter: “E il giocatore ha già detto che vuole…”; Inter, Inzaghi e la conferma su Nico Paz: come funziona il contratto fra Como e Real Madrid | Primapagina.

Svolta per il Como: Nico Paz resta. La Provincia entusiasta: "I tifosi sognano" - l Como non si separa dai suoi talenti più preziosi e conferma Nico Paz almeno per la prossima stagione. Si legge su tuttomercatoweb.com

Inter, si conosce il destino di Nico Paz: la decisione definitiva di Como e Real - Il Real non eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz e per il Como il giocatore è incedibile: l'Inter dovrà guardare altrove per accontentare Chivu ... Lo riporta sport.virgilio.it