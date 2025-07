MotoGP ad eliminazione | solo 10 piloti all’arrivo nel GP di Germania Tutti i ritirati

È stata una vera e propria gara ad eliminazione quella che oggi è andata in scena sul circuito del Sachsenring. Sono solo 10 infatti i piloti che hanno concluso i 30 giri previsti del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento del Motomondiale, conquistato per la nona volta in carriera da Marc Marquez. Lo spagnolo, sempre più leader del Mondiale, ha condotto una gara perfetta e senza rischi, ottenendo il quarto successo consecutivo. Il GP tedesco non è stato disputato da Franco Morbidelli e Maverick Vinales, vittima di due infortuni a seguito dei quali sono stati dichiarati unfit per la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

