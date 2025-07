Musk investe su xIA l’intelligenza artificiale contro OpenAI

Elon Musk aveva provato a comprare tempo addietro OpenAI, ma a quanto pare anche l’uomo più ricco del mondo non può comprare tutto ciò che desidera. Per questo, ora punta a riscrivere le regole dell’intelligenza artificiale con una manovra totale da oltre 113 miliardi che intreccia social, spazio e innovazione. Per sfidare il colosso di Altman, Musk ha avviato la fusione tra xAI e X e un maxi-investimento di 2 miliardi di SpaceX. Questa è la sua nuova sfida tecnologica. Musk, la nuova società nata da xAI e X supera i 113 miliardi di valutazione. Per raggiungere e superare la potenza di ChatGpt, Musk si è mosso su più fronti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Musk investe su xIA, l’intelligenza artificiale contro OpenAI

In questa notizia si parla di: musk - intelligenza - artificiale - openai

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI - La rivelazione del Wall Street Journal. Una nuova spinta con l’obiettivo di raggiungere l’avversario Sam Altman

Telegram, accordo con Musk per usare l’intelligenza artificiale Grok - (Adnkronos) – La startup xAI, fondata da Elon Musk e attiva nel settore dell’intelligenza artificiale, ha raggiunto un’intesa preliminare con Telegram per l’integrazione del proprio chatbot Grok all’interno della piattaforma di messaggistica.

Anche su Telegram arriva l’intelligenza artificiale? Cosa sappiamo dell’accordo con Musk - Il fondatore e ceo di Telegram Pavel Durov ha annunciato che avrebbe appena firmato un accordo con Elon Musk da 300 milioni di dollari per integrare sulla sua app di messaggistica Grok, l'intelligenza artificiale sviluppata da xAI, la start up di Musk nel settore dell'IA.

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI - la Repubblica Vai su X

National Academy for AI Instruction: Microsoft, OpenAI e Anthropic insieme per la formazione docenti Lanciata la National Academy for AI Instruction: formazione gratuita sull’intelligenza artificiale per 1,8 milioni di docenti USA con Microsoft, OpenAI e Anthropi Vai su Facebook

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI; Musk investe su xIA, l’intelligenza artificiale contro OpenAI; Musk rilancia su xAI e sfida OpenAI: 2 miliardi da SpaceX per l'intelligenza artificiale.

Musk investe su xIA, l’intelligenza artificiale contro OpenAI - Musk fonde xAI e X in un colosso da 113 miliardi, investe 2 miliardi con SpaceX e sfida OpenAI puntando su Grok, IA, social, robot e satelliti per dominare il settore tecnologico globale ... Secondo quifinanza.it

Musk rilancia su xAI e sfida OpenAI: 2 miliardi da SpaceX per l'intelligenza artificiale - Con un’operazione che non ha precedenti, SpaceX ha deciso di investire 2 miliardi di dollari nella startup di intelligenza artificiale xAI, ... Si legge su tg.la7.it