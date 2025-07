Alex Marquez in diretta col ghiaccio sulla mano spiega come ha fatto a chiudere davanti a Bagnaia

Alex Marquez si presenta in diretta con la borsa del ghiaccio sulla mano. Il pilota del team Gresini dopo il secondo posto in Germania spiega come ha fatto a chiudere davanti a Bagnaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alex - marquez - diretta - ghiaccio

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

MotoGP, promossi e bocciati del GP di Spagna. I fratelli Marquez agli estremi. Alex “si laurea”, Marc dietro la lavagna! - Il Gran Premio di Spagna 2025 di MotoGP entrerà nella storia come quello in cui Alex Marquez, il fratello minore di Marc, ha conquistato la prima vittoria della carriera.

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Francia 2025: Marc Marquez dominatore, Bagnaia in scia ad Alex - Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans.

Alex Marquez in diretta col ghiaccio sulla mano spiega come ha fatto a chiudere davanti a Bagnaia; LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: vince Marc Marquez davanti ad Alex, Bagnaia 3° e deluso; LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Marc Marquez vince la Sprint in scioltezza, il fratello Alex gli fa da scudiero. Podio per Bezzecchi.

Alex Marquez in diretta col ghiaccio sulla mano spiega come ha fatto a chiudere davanti a Bagnaia - Il pilota del team Gresini dopo il secondo posto in Germania spiega come ha fatto a chiudere davanti a Bagnaia. Da fanpage.it

MotoGP | Gp Germania: dominio Marquez, stravince Marc, Alex 2°, Bagnaia a podio - Vittoria nella Sprint Race bagnata del Sachsenring e dominio totale nella gara "lunga" asciutta della domenica per Marc Marquez, che vince per distacco il Gran Premio di Germ ... Scrive msn.com