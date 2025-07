MotoGP Marc Marquez | Oggi avevo un ottimo passo negli ultimi settori ho fatto la differenza

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato i 30 giri della gara, non perdendo mai la prima posizione e conquistando la quarta vittoria consecutiva. Il fuoriclasse iberico si conferma leader incontrastato del Mondiale, allungando ancora nella classifica piloti. Secondo posto per Alex Marquez (+6.380) che, dopo la brutta prestazione della Sprint Race, conquista punti importanti nonostante una mano malmessa. Completa il podio l’altra Ducati Ufficiale di Francesco Bagnaia (+7.080), che raggiunge un terzo posto conducendo una gara cauta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Oggi avevo un ottimo passo, negli ultimi settori ho fatto la differenza”

