Escursionista disperso da 5 giorni nel Bellunese | recuperato il corpo senza vita dell’uomo

È stato trovato senza vita l’ escursionista tedesco di 52 anni, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di mercoledì 9 luglio, quando aveva lasciato il Rifugio Mulaz, dove aveva pernottato, per incamminarsi in direzione del Rifugio Rosetta, nella zona di Canale d’Agorso, in provincia di Belluno. L’ultimo contatto con i familiari risaliva alla sera prima e il lungo silenzio ha fatto scattare l’allarme: denunciata la scomparsa alla polizia tedesca, nella serata di ieri, sabato 12 luglio, sono iniziate le ricerche. La prima chiamata alla Centrale operativa trentina è arrivata attorno alle 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Escursionista disperso da 5 giorni nel Bellunese: recuperato il corpo senza vita dell’uomo

In questa notizia si parla di: vita - escursionista - disperso - giorni

Ritrovato a Merano il corpo senza vita di un escursionista: era scomparso da dicembre - È stato ritrovato senza vita il corpo di un escursionista scomparso lo scorso dicembre nella zona del comprensorio Merano 2000, a circa 1.

Tragedia nelle Dolomiti: escursionista perde la vita sotto la cima di Porta Bassa - Un’escursione che avrebbe dovuto essere un’avventura tra le maestose vette delle Dolomiti si è trasformata in tragedia.

Trovato senza vita l'escursionista novarese scomparso sulle Alpi Biellesi - É stato trovato senza vita l'escursionista novarese disperso dallo scorso 25 maggio sulle Alpi Biellesi.

Tragico epilogo in #Valsesia: ritrovato senza vita l’#escursionista disperso a Rima dopo una notte di ricerche Vai su X

Ritrovato senza vita il turista belga disperso in provincia di Caltanissetta. Il turista amava esplorare i dintorni su due ruote, ma quel viaggio si è... Vai su Facebook

Tragedia in montagna: è stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso da alcuni giorni. E' morto dopo essere precipitato per 100 metri; Pale di San Martino, ritrovato senza vita il corpo di un escursionista tedesco disperso da giorni; Trovato in montagna senza vita l'escursionista vicentino disperso da sei giorni.

Pale di San Martino, ritrovato senza vita il corpo di un escursionista tedesco disperso da giorni - È stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio di domenica il corpo di un escursionista tedesco 52enne, del quale non si avevano più notizie dalla mattinata di mercoledì scorso, 9 luglio. Come scrive lavocedelnordest.eu

Escursionista 52enne disperso da quattro giorni: ritrovato morto in un canalone dopo un volo di cento metri - Si sono concluse con esito tragico le ricerche dell'escursionista tedesco di 52 anni disperso da mercoledì 9 luglio sul massiccio delle Pale di San Martino al confine ... Riporta msn.com