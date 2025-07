Superman la recensione | guarda in alto

Con in nuovo film su Superman uscito qualche giorno fa nelle sale, James Gunn inaugura ufficialmente la sua nuova visione del DC Universe, dando il via a un ambizioso progetto di rilancio che punta a riportare coerenza, cuore e identitĂ a un franchise che negli ultimi anni ha faticato a trovare una direzione stabile. Dopo la chiusura dell’era Snyder e una sequenza di film spesso scollegati e incostanti, DC Studios — sotto la guida di Gunn e Peter Safran — sceglie di ripartire dal simbolo stesso della speranza: Superman. Non si tratta solo dell’ennesima origin story o di un semplice recasting: questo Superman è i l fondamento di un universo narrativo tutto nuovo, il punto zero di una saga che promette di intrecciare cinema, serie TV e animazione sotto un’unica, chiara visione autoriale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Superman, la recensione: guarda in alto

In questa notizia si parla di: superman - recensione - guarda - alto

Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa - La nostra recensione di Superman, attesissimo cinecomic targato James Gunn che apre il nuovo universo cinematografico DC con David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult: una partenza godibile, ma quanti limiti di scrittura.

Superman: recensione del film di James Gunn - Superman: recensione del film di James Gunn James Gunn firma con Superman non solo l’avvio del nuovo corso del DC Universe, ma anche uno dei film più sorprendenti e riusciti dedicati all’Uomo d’Acciaio.

Superman: recensione del film che supera ogni aspettativa nel dc universe - Negli ultimi decenni, il panorama cinematografico di Hollywood ha assistito a un’espansione significativa dei franchise dedicati ai supereroi, con un ruolo di rilievo per l’Universo Cinematografico Marvel.

Superman di james gunn: recensione del film che "guarda in alto" Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti! Leggi tutto qui: https://mangaforever.net/superman-james-gunn-recensione-film-cinema-cinecomic-dc-comics/… #DCCOMICS #JamesGunn #Super Vai su X

E voi siete già andati a vedere il nuovo SUPERMAN? Pensate di recuperarlo nei prossimi giorni? Qui la mia breve recensione per Il Secolo XIX, naturalmente senza spoiler, dalla quale ci si può fare un'idea di quello che vi aspetta: buona lettura! Andrej Bosco Vai su Facebook

Superman (2025) di James Gunn - Recensione; Superman (James Gunn); Superman, la recensione.

Superman di James Gunn: recensione del film che “guarda in alto” - Superman di James Gunn: recensione del film che "guarda in alto". Da mangaforever.net

Superman vola alto e supera L'uomo d'acciaio: debutto record al box office per il nuovo film DC - Con un'apertura da 123 milioni di dollari in Nord America, il reboot diretto da James Gunn stabilisce un nuovo primato per un film standalone dedicato all'Ultimo Figlio di Krypton. msn.com scrive