Tentativo di truffa con false email | l' allerta del Ministero della Salute

«Stanno circolando false email a nome del Ministero della Salute per indurre le vittime a fornire dati personali e finanziari con il pretesto di mantenere attivo l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico». Ad informare i cittadini è lo stesso ministero tramite il proprio sito istituzionale. . 🔗 Leggi su Veronasera.it

False email a nome del ministero della Salute, che avverte: «Tentativo di truffa in corso. Non cliccare sui link contenuti e non fornire dati personali» - Non c'è nessuna comunicazione ufficiale, per email, da parte del ministero della Salute, sull'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse). Secondo corriere.it