Pnrr report Anci | Al 92% il livello di attuazione dei progetti nei Comuni

Gli ultimi dati Regis, aggiornati al 31 marzo 2025, confermano la capacita’ dei Comuni di attuare i progetti Pnrr:  i l 92 per cento di quelli in gestione e’ in fase conclusiva  o in corso di attuazione; il 35 per cento degli interventi e’ in fase di esecuzione, mentre il 56 per cento e’ gia’ arrivato alla fase conclusiva dell’iter di realizzazione (collaudo in corso o effettuato). Ad evidenziarlo sono i dati elaborati da Anci  e diffusi a quattro anni dall’approvazione del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia da parte del Consiglio dell’Unione europea. Dai dati Anci emerge che il livello di attuazione dei progetti dei Comuni e’ piu’ avanzato di quello di tutti i progetti Pnrr, l’89% dei quali e’ in fase attuativa o conclusiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it