Con la crescente attenzione verso le soluzioni di domotica per la casa, oggi è possibile avvicinarsi a questa realtà con un investimento contenuto. Tra le proposte che si distinguono per rapporto qualità-prezzo, Shelly 1 Mini Gen3 rappresenta una delle scelte più interessanti per chi desidera automatizzare alcune funzioni domestiche senza dover ricorrere a lavori complessi o invasivi. Costa solo 11,99 euro su Amazon, IVA inclusa. Approfitta subito della promo su Amazon Un relè compatto pensato per l’integrazione discreta. Shelly 1 Mini Gen3 si presenta come un dispositivo dalle dimensioni estremamente ridotte, pensato per essere installato facilmente dietro gli interruttori o all’interno delle scatole di derivazione, anche in presenza di spazi particolarmente limitati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piccolo ma potente: relè wireless senza hub scontato del 36% su Amazon