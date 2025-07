Cerano biblioteca chiusa per cinque giorni

Dipendente di ruolo in ferie e modifiche agli orari di apertura. La biblioteca di Cerano sarà chiusa dal 12 al 16 agosto, come segnalato in un'ordinanza comunale. Questo appunto per consentire le ferie alla dipedente e complice anche la poca affluenza dei cittadini nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: cerano - biblioteca - chiusa - cinque

Sistema Bibliotecario Urbano di Quartu was live. Vai su Facebook

Cerano, biblioteca chiusa per cinque giorni; Mega biciclettata e proteste: tutte le strade chiuse nel weekend a Milano.

Bestie di Cerano, cinque anni di processi per incastrare la "psicosetta ... - Bestie di Cerano, cinque anni di processi per incastrare la "psicosetta" che non esisteva . ilgiornale.it scrive