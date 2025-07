Gaza Idf ammette errore | Raid su sito acqua è stato un malfunzionamento tecnico

Un bilancio che segna il decesso di almeno 10 palestinesi, tra cui 6 bambini e altri 16 sono rimasti feriti. Un bilancio che emerge dal raid aereo di questa mattina nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza, dove le forze armate israeliane hanno bombardato un punto di distribuzione dell’acqua. Questo era quanto diffuso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Idf ammette errore: “Raid su sito acqua è stato un malfunzionamento tecnico”

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - 5.02 Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sarebbero state uccise in un raid israeliano che ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, usata come rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

Il parroco di Gaza: Papa Francesco ci ha amato tanto. Raid israeliani: “44 morti a Gaza” - Tel Aviv: polizia contro manifestanti in piazza per la liberazione degli ostaggi (Video); Amb. Usa in Israele: Hamas firmi intesa per permettere ingresso aiuti a Gaza; Vertice Iran-Usa a Roma, Washington: Buoni progressi | Attesi nuovi colloqui in Oman | Netanyahu: Teheran non avrà mai armi nucleari, è una promessa.

Raid di Israele su un sito di distribuzione d'acqua: almeno 19 morti tra cui 6 bimbi | Israele ammette errore: "Malfunzionamento tecnico" - Raid israeliano su un sito di distribuzione d'acqua in un campo profughi palestinese: almeno 19 morti tra cui 6 bambini. Si legge su msn.com

Raid sui soccorsi a Gaza, Israele ammette: «Grave errore». Ira Biden ... - L'esercito israeliano ha ammesso oggi che l'attacco al convoglio della ong statunitense World Central Kitchen (Wck) in cui sono morti sette operatori umanitari è stato un «grave errore ... unionesarda.it scrive