Slaughterbots drone AI DARPA Usa con 3 grammi di esplosivo sceglie i bersagli da solo e li uccide senza l' aiuto umano - VIDEO

In questo video realizzato nel 2017, viene spiegato lo sviluppo di microdroni che utilizzano l'intelligenza artificiale e il software di riconoscimento facciale per assassinare oppositori politici in base a criteri preprogrammati. Il 19 giugno 2025, la DARPA ha avviato lo sviluppo e la sperimentazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Slaughterbots, "drone AI DARPA Usa con 3 grammi di esplosivo sceglie i bersagli da solo e li uccide senza l'aiuto umano" - VIDEO

