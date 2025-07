Incendio in una chiesa Il fumo invade gli appartamenti vicini

Incendio in una chiesa nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre, un'autoscala e due autobotti. Intorno alle 14,15 i pompieri hanno riferito di essere intervenuti in via della Marrannella dove un rogo aveva interessato alcuni locali all'interno di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - chiesa - fumo - invade

Incendio doloso domato nella chiesa di Sant'Agnese a Città Sant'Angelo [FOTO] - Tentato incendio doloso nella mattinata del 12 maggio nella chiesa di Sant'Agnese a Città Sant'Angelo.

Maxi incendio nel Fermano, paura per l’antica chiesa di San Paolino: è il quarto in pochi giorni - Falerone, 3 luglio 2025 – Cambia lo scenario ma oggi pomeriggio è arrivato il quarto incendio nella media Valtenna, a fuoco ettari di vegetazione autoctona, campi di grano e alberi di ulivo, le fiamme sono arrivate a lambire l’antica chiesa di San Paolino a Falerone.

Incendio a Tor Pignattara, in fiamme una chiesa evangelica a Roma - Una chiesta evangelica ha preso fuoco tra via della Marranella, civico 68, e il civico 6 di via Gerardo Mercatore.

Incendio in una chiesa. Il fumo invade gli appartamenti vicini; Roma, brucia una chiesa: indagini per capire l’origine del rogo; Fiumicino, incendio in aeroporto: il fumo nero invade la pista – Video.

Incendio a Tor Pignattara, in fiamme una chiesa evangelica a Roma - Una chiesta evangelica ha preso fuoco tra via della Marranella, civico 68, e il civico 6 di via Gerardo Mercatore ... Scrive fanpage.it

Incendio nello scantinato, il fumo invade la villetta: marito e moglie ... - L'incendio è partito da un elettrodomestico che si trovava nello scantinato di una villetta. Segnala ilgazzettino.it