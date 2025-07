MotoGP Marco Bezzecchi | La caduta? Frenato troppo dolcemente Per ora c’è rammarico

Si interrompe la striscia positiva di Marco Bezzecchi. Dopo aver ottenuto tre piazzamenti sul podio consecutivi il pilota italiano ha terminato in anticipo il GP della Germania, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP, cadendo a -10 giri dalla fine mentre si trovava in seconda posizione. Un vero peccato per il pilota in forza all’Aprilia che, tuttavia, non dovrà farsi abbattere da quanto successo. Gli ultimi risultati hanno infatti dimostrato quanto il “Bezz” sia in grado di lottare costantemente per il vertice, nel segno di una seconda parte di stagione che potrebbe rivelarsi davvero speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

