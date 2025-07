Da Asensio a Openda passando per Nkunku | il valzer è servito

Asensio, Nkunku, Openda, Enciso, sono i principali nomi che stanno circolando in merito all’attacco dell’Inter. Tanti rumors, ma nulla di serio. Il vero lavoro l’Inter lo sta facendo su un altro fronte. TANTI NOMI – E come ogni estate e come in ogni maledetta sessione di calciomercato, arriva il grande valzer dei nomi che vengono associati all’Inter (PS: nessuno di questi batterà mai quello del Pocho Lavezzi). Da Marco Asensio a Lois Openda, passando per Christopher Nkunku e Julio Cesar Enciso. Tanti nomi, tanti profili, ma nessuno è ed è mai stato veramente concreto. L’Inter, dopo aver acquisto Yoan-Ange Bonny e riportato a casa Francesco Pio Esposito, comprerà un altro attaccante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Da Asensio a Openda, passando per Nkunku: il valzer è servito

In questa notizia si parla di: asensio - openda - nkunku - valzer

Lipsia, in arrivo il sostituto di Nkunku: accordo col Lens per il ... - Dopo la cessione di Nkunku al Chelsea ecco il sostituto per il Lipsia: si tratta di Loïs Openda dal Lens. Scrive tuttomercatoweb.com

Lipsia, ecco il sostituto di Nkunku: UFFICIALE Openda dal Lens - Il Lipsia ha ufficializzato il sostituto di Christopher Nkunku: si tratta di Lois Openda, ex attaccante del Lens. Lo riporta calcionews24.com