Una giovane donna si toglie la vita lasciando un biglietto d’addio Ma i familiari non credono al suicidio e incaricano delle indagini una nuova protagonista del giallo | Bea Navarra Il suo mestiere? Grafologa forense proprio come la sua autrice

P er capire il senso delle cose è bene non guardarle troppo da vicino. È la regola dell’ortica: fino a quando stringi le foglie non avverti il dolore delle punture. Lo senti solo quando lasci la presa. È il detto popolare che segue Bea Navarra, grafologa forense, impegnata a indagare su un cold case, un misterioso presunto suicidio avvenuto a Catania nel 1965. Libri brevi da portare in viaggio: 11 titoli da leggere d’un fiato X Leggi anche › Libri che ci cambiano la vita, i nostri preferiti Quando la grafologia risolve il mistero. Norma Speranza, giovane di buona famiglia, si toglie la vita con una carabina e lascia un biglietto: «Tutto è distrutto e io mi ammazzo». 🔗 Leggi su Iodonna.it

