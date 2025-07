Attraversa la strada sulla Gardesana e viene travolta da un'auto | donna ricoverata in condizioni critiche

Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Toscolano Maderno (Brescia) nella mattinata del 13 luglio. Trasportata alla Poliambulanza con la massima urgenza, sarebbe in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strada - auto - donna - condizioni

Vancouver, auto sulla folla durante un festival di strada: «diversi morti». Arrestato l'uomo alla guida - Durante il Lapu Lapu Festival. Lunedì si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni

Palpeggia in strada una diciottenne e danneggia le auto: 20enne arrestato a Rho (Milano) - Un ragazzo di 20 anni ha palpeggiato in strada una ragazza di 18 anni ed è stato arrestato per violenza sessuale.

Investita da un'auto mentre attraversa la strada: ragazza in ospedale - Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, ad Angri, dove una ragazza è stata investita da un’automobile (Fiat Stilo) guidata da un uomo mentre attraversava la strada tra via del Monte e via Dei Goti.

Ancora sangue lungo le strade aretine Una donna di 56 anni Gianna Corgiatini, ha perso la vita in un fuori strada con la sua auto un’utilitaria. La donna stava viaggiando in direzione Arezzo lungo la E78 all’altezza di Stoppe d’Arca. Per cause in corso di Vai su Facebook

Attraversa la strada sulla Gardesana e viene travolta da un'auto: donna ricoverata in condizioni critiche; Bizzuno, scontro tra auto e scooter. Ferita trasportata in gravi condizioni al Bufalini; Auto esce di strada e abbatte un cancello: donna soccorsa in codice rosso.

Scontro tra un'auto e un'ambulanza tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: un morto e 5 feriti - La vittima è Antonio Squarcella, ex sindaco di San Giovanni Rotondo ... Secondo rainews.it

Finisce fuori strada e resta tutta la notte ferita dentro l’auto: ritrovata donna scomparsa - Arbus È stata ritrovata nella tarda mattinata di oggi 9 luglio dentro la sua auto finita fuori strada la donna di Arbus di cui era stata denunciata la scomparsa. Si legge su msn.com