Dove l’Islam radicale avanza e il mondo arretra Scrive Di Leo

In questi mesi abbiamo visto l’Occidente – opinione pubblica, media, piazze, istituzioni – mobilitarsi con forza sul conflitto in Medio Oriente, denunciando quello che è stato definito il “genocidio palestinese”. Eppure, mentre fiumi di persone sfilano nelle capitali europee, mentre si moltiplicano appelli e risoluzioni, altri massacri, altre guerre, altre vittime vengono completamente ignorate. Non si tratta di fare classifiche del dolore nĂ© paragoni tra un conflitto e l’altro. Ogni vittima è sacra. Ma è evidente che oggi ci sono conflitti che fanno rumore e altri che non fanno notizia. Guerre visibili e guerre dimenticate. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dove l’Islam radicale avanza e il mondo arretra. Scrive Di Leo

