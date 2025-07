Scomparso da giorni | escursionsita trovato senza vita

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di M. L., escursionista tedesco di 52 anni, del quale non si avevano più notizie dalla mattinata di mercoledì scorso, 9 luglio, quando aveva lasciato il Rifugio Mulaz, dove aveva pernottato, per incamminarsi in direzione del Rifugio Rosetta. “Alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scomparso da tre giorni è stato ritrovato morto nel bosco: il 52enne era legato al ramo di un albero a Sassoferrato - SASSOFERRATO - Era scomparso da lunedì e da quel giorno le ricerche non si sono mai fermate, fino alla tragica scoperta avvenuta nella notte a Sassoferrato.

Ritrovato l’uomo scomparso da Cesano Maderno dopo 4 giorni di ricerche: era nei boschi del Parco delle Groane - È stato ritrovato oggi, mercoledì 30 aprile, l’uomo di 48 anni che era scomparso da Cesano Maderno lunedì scorso.

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: era scomparso a Barletta da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere, nelle campagne di Canosa di Puglia, sono stati gli agenti di polizia.

Scomparso da giorni: escursionsita 52enne tedesco trovato senza vita 13 luglio.

Escursionista tedesco ritrovato senza vita, precipitato in un canale: era scomparso dal 9 luglio - CANALE D'AGORDO (BELLUNO) — Un drammatico epilogo per un escursionista tedesco di 52 anni, M. Come scrive nordest24.it

50enne scomparso 10 giorni fa avvistato a Caserta, in che condizioni è stato trovato - Un uomo di 50 anni scomparso da 10 giorni è stato ritrovato a Caserta grazie a una segnalazione e all’intervento di Polizia ed Esercito. Scrive virgilio.it