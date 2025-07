Quarant' anni fa il Live Aid | Pordenone rende omaggio al concerto che cambiò il mondo

Più di sedici ore di evento. Sedici come i satelliti puntati su un concerto che da lì a poco avrebbe cambiato il mondo usando la forza delle onde sonore e il timbro di vere leggende della musica, da David Bowie ai Queen, dai Led Zeppelin agli U2. Quarant'anni fa il al Wembley Stadium di Londra e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il Live Aid compie 40 anni Quarant'anni fa, da Londra e Philadelphia andava in onda in mondovisione il Live Aid, il più grande concerto della storia. Un... Vai su Facebook

Bruce #Springsteen riabbraccia #SanSiro a quarant’anni dal suo primo concerto allo stadio. Tre ore di energia #rock, tra emozioni e politica. #Tg1 Paolo Sommaruga Vai su X

Quarant'anni di Live Aid, il concerto che Freddy Mercury ha reso leggenda - Oggi sono passati quarant’anni dal Live Aid, quando il 13 luglio 1985, alle ore 18 e 41, i Queen salirono sul palco dello stadio di Wembley per dare vita a un evento storico ... Si legge su msn.com

Live Aid, quarant'anni fa il maxi concerto che salvò il mondo - Il 13 luglio 1985 le più grandi stelle della musica si esibirono a Londra e a Philadelphia per raccogliere fondi per l'Africa 13 luglio 1985 è una data che ricordano non solo gli appassionati di music ... Secondo informazione.it